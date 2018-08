Michael Antonelli: le condizioni restano critiche, ma stabili

La squadra dello sfortunato corridore, la Mastromarco Sensi Nibali, su desiderio della famiglia ha deciso di riprendere l'attività.

Le condizioni di Michael Antonelli, il ciclista sammarinese rimasto vittima di un grave incidente, il giorno di ferragosto, durante la corsa Firenze - Viareggio rimangono molto gravi ma stabili ed anche durante la notte non ci sono state sostanziali evoluzioni del quadro clinico.

Michael continua ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Careggi di Firenze, dove attualmente si trova in stato di coma. I medici hanno effettuato un'altra Tac e tengono costantemente sotto osservazione il giovane corridore sammarinese. Intanto la squadra in accordo con quello che è il desiderio espresso dalla famiglia di Michael Antonelli, ha deciso di riprendere l'attività per rendere omaggio allo sfortunato corridore.