Baseball: Parma espugna Rimini. Bologna comincia bene

Nella prima gara dei play off di baseball, il ParmaClima espugna per 5-3 lo stadio dei pirati di Rimini forte di un attacco continuo, puntuale e potente, sfoderando una partita praticamente perfetta, fondata sul cruciale pilastro messo a disposizione da Alex Sambucci con il fuoricampo da 3 punti in apertura e sulla solidità dei lanci della coppia Casanova-Garcia sul monte.

Oggi alle 20:30, gara2, ancora nel capoluogo romagnolo.



La UnipolSai Fortitudo Bologna, prima in classifica nella regular season, ha cominciato con il piede giusto battendo il Nuova Città di Nettuno al “Falchi” per 10-1 nella prima gara di semifinale.