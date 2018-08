La sammarinese Giulia Dal Pozzo in semifinale in singolare e doppio nel torneo di Bludenz

Giulia Dal Pozzo in semifinale nel torneo austriaco Tennis Europe Under 14 di Bludenz. La giovane sammarinese portacolori del Tc Valmarecchia ha battuto una dopo l’altra la francese Lena Mazingue per 6-1, 6-2, l’austriaca Eva Woydt per 7-5, 6-1, negli ottavi la polacca Wiktoria Paul per 6-4, 6-7 (5), 6-2 e nei quarti l’australiana Stefani Webb per 6-4, 6-0. Ora contro l’altra australiana Abbi Gibson.



Per la giocatrice del Tc Valmarecchia, dove si allena con la maestra e mamma Francesca Guardigli, semifinali anche in doppio, in coppia con Elettra Gradassi. Le due (n.2 del seeding) hanno battuto le australiane Preston-Webb al 2° turno per 6-2, 0-6, 10-6, le svizzere Lilith e Sophie Giuliani nei quarti per 6-1, 6-0 ed ora sfidano le austriache Egger-Liepert.



Bene anche Giulia Corradini (wild-card) che, dopo il successo all’esordio sulla russa Yana Umnova per 6-3, 6-0, ha ceduto 6-1, 6-2 all’austriaca Lea Erenda.

Nel maschile Under 14 bravo a qualificarsi Edoardo Clementi, poi battuto all’esordio nel main-draw dall’austriaco Simon Kordasch per 6-1, 6-1.