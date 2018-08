Tennis: fantastica impresa di Giulia Dal Pozzo

La giovane sammarinese ha vinto singolare e doppio nel torneo Under 14 di Bludenz, in Austria.



La promettente tennista del Titano, figlia di Francesca Guardigli, Si è aggiudicata il singolare superando in semifinale l’australiana Gibson per 4-6, 6-1, 6-4 e poi in finale l’austriaca Rothensteiner, numero 1 del tabellone e beniamina del pubblico, con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-6.



Un successo che ha aperto la strada della vittoria anche nel torneo di doppio. La coppia formata da Giulia Dal Pozzo ed Elettra Gradassi si è imposta per 7 -6 / 6 - 3 sulle australiane Gibson e Leeson.