Tennis: la Dal Pozzo in semifinale a Bludenz

Prosegue il bel momento della sammarinese Giulia Dal Pozzo che si è qualificata per la semifinale nel torneo austriaco Under 14 di Bludenz.

La giovane portacolori del Tc Valmarecchia ha collezzionato 4 vittorie consecutive ed ora se la vedrà con australiana Abbi Gibson.

Per la giovane giocatrice sammarinese, semifinale anche in doppio, in coppia con Elettra Gradassi.