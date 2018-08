Baseball: Rimini pareggia il conto, Bologna va sul 2 a 0

Il riscatto di Rimini arriva puntuale in gara 2 ed i campioni d'Italia pareggiano il conto con il Parma.

Emiliani che a sorpresa si presentano sul monte con Garcia, impiegato la sera prima come rilievo.

Il mancino cubano subisce il line up dei padroni di casa che sbloccano i risultato alla prima ripresa, grazie ad un doppio di Angulo che spinge Romero sul piatto di casa base.

Rimini si affida al lanciatore Bassani che concede solo 1 base per ball nelle prime 3 riprese.

I pirati segnano il punto del 2 a 0 al terzo e poi chiudono la partita con 3 punti alla quarta ripresa ed altrettanti al quinto inning.

Per Parma, che ora avra dalla sua il fattore campo, un punto al quarto e tre punti tra la settima ed ottava ripresa, per il definitvo 8 a 4.

Nell'altra semifinale, rocambolesca vittoria dell'Unipol Bologna che si porta sul 2 a 0.

Avanti per tutta la partita, gli emiliani subiscono 5 punti nella nona ripresa e il sorpasso di Nettuno.

Bologna non demoerde e nell'ultimo attacco trova il controsorpasso, con un doppio di Flores che vale i due punti della vittoria.



Martedi alle 20.30, gara 3 sui diamanti di Parma e Nettuno.