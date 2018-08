Michael Antonelli: nessuna variazione del quadro clinico

Michael Antonelli, il ciclista sammarinese ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, dopo la drammatica caduta nel giorno di ferragosto è stabile. Dall'ospedale fanno sapere che non ci sono state variazioni del quadro clinico, rispetto alla giornata di ieri e le condizioni di Antonelli restano molto gravi. Nel frattempo la squadra, in accordo con quello che è il desiderio espresso dalla famiglia di Michael Antonelli, ha deciso di riprendere l’attività per rendere omaggio allo sfortunato corridore ed oggi ha partecipato alla 102esima edizione del Giro del Casentino