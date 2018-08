Ciclismo: Viviani show alla Classica di Amburgo

Pista o strada, vince sempre Elia Viviani che si avvia a chiudere una stagione fantastica. Il veronese trionfatore nel velodromo europeo di Glasgow qualche giorno fa, si ripete oggi. Ad Amburgo alla Cyclassics dove aveva vinto un anno fa. Partenza e arrivo nel capoluogo tedesco, la corsa prevede un percorso di circa 216 chilometri. La prima parte pianeggiante, poi un circuito di 48 chilometri e per finire un tratto leggermente in salita. Un tracciato tecnicamente da velocisti, ma capace di fare selezione. La gara di oggi è stata condotta a lungo da cinque fuggitivi, poi il gruppo si è compattato a 18 chilometri dall'arrivo. Un nuovo tentativo di fuga viene neutralizzato dal lavoro della Quick Step, la squadra di Viviani che ha così apparecchiato per il gran finale del suo uomo di punta. Nuovo ricongiungimento a 6 chilometri dall'arrivo, con le diverse formazioni pronte a preparare. Una caduta nel gruppo a due chilometri dalla fine rischia di essere decisiva, ma Viviani riesce a salvarsi e muovere lo sprint sulla scia del francese Arnaud Démare s'invola. Il campione italiano su strada ed europeo su pista completa così il trionfo personale.



r.c.