Nuoto: Arianna Valloni di bronzo

La nuotatrice sammarinese ha conquistato il terzo posto nella gara dei 1500 metri stile libero, ai Campionati Italiani di categoria che si sono disputati a Roma. Per la Valloni anche il quarto posto nella gara degli 800 metri. Ora qualche giorno di riposo e poi Arianna sarà nuovamente in vasca dal 25 agosto, nel centro federale di Ostia, assieme al compagno di squadra Raffaele Tamagnini per prepararsi alle Olimpiadi Giovanili in programma ad ottobre in Argentina.