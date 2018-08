Una vittoria per Michael

Michele Corradini, compagno di squadra di Antonelli, ha vinto il Giro del Casentino, dedicando il successo al giovane sammarinese

Ieri è arrivata la vittoria più bella della carriera per Michele Corradini, quella da dedicare al compagno di squadra, lo sfortunato Michael Antonelli ricoverato da mercoledì scorso al Careggi di Firenze in condizioni gravissime. Corradini ha vinto il Giro del Casentino, gara che la squadra di Antonelli, la Mastromarco Sensi Nibali, aveva deciso di disputare per volontà dei genitori di Michael, la mamma Marina ed il papà Luca. Il Giro del Casentino si è deciso in volata con la vittoria di Michele Corradini, commosso sul palco della premiazione, con il pensiero e tutte le parole rivolte a Michael Antonelli al quale saranno portati, dal vincitore e dai suoi compagni di squadra, i fiori ricevuti per il primo posto assoluto.