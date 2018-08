Michael Antonelli: sempre molto serie le condizioni del ciclista

Stamattina la visita al Careggi di Firenze di tre membri della Federazione Ciclistica sammarinese: Baldiserra, Stacchini e Tura

Sempre ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Careggi di Firenze, questa mattina ha ricevuto la visita di una delegazione della Federazione ciclistica sammarinese: il Presidente Valter Baldiserra, il Segretario Generale Alessandro Stacchini e il preparatore tecnico Maurizio Tura. La decisione da parte dei membri della Federazione è quella di non rilasciare dichiarazioni per rispetto della famiglia e dello stesso ragazzo. Baldiserra, Stacchini e Tura hanno portato la loro vicinanza alla famiglia con la quale hanno parlato. I famigliari vivono ora dopo ora vicini a Michael in attesa di miglioramenti, ma per il momento la situazione resta molto seria. In giornata dovrebbe essere eseguita una tracheotomia per permettergli una miglior ventilazione. ìI tre membri della Federazione hanno fatto visita per qualche minuto al ragazzo sempre ricoverato in terapia intensiva.