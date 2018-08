Baseball, Parma vince 1-0 e porta Rimini alla bella

Agli emiliani - guidati da un Casanova da 117 lanci senza punti incassati - passano all'8° su volata di sacrificio di Zileri. Per sapere chi sfiderà Bologna nella finale scudetto bisogna aspettare gara5, in programma sabato sera a Rimini.

Servirà la bella per stabilire chi, tra Parma e Rimini, contenderà lo scudetto del baseball alla Fortitudo Bologna. Dopo il pesantissimo ko in gara3, gli emiliani s'impongono per 1-0 e pareggiano la serie, ora sul 2-2. Il punto decisivo arriva all'ottavo inning, nel quale la volata di Zileri manda in base Koutsoyanopoulos. Grande protagonista il lanciatore ducale Casanova, rimasto in pedana per tutto il match e mantenutosi imbattuto per tutti i suoi 117 lanci. Gara5, l'ultima di questa semifinale, si disputerà sabato alle 20:30, allo Stadio dei Pirati di Rimini.