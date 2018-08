Basket, parte l'avventura della RBR

Lo dice il nome stesso: Rinascita Basket Rimini. Il nuovo progetto, partito ufficialmente quest’oggi con il raduno della squadra e il primo allenamento ufficiale, punta proprio a questo: far rinascere una piazza importante a livello cestistico, come lo è Rimini.

Un progetto che parte dalla volontà di amanti del basket come il presidente Paolo Maggioli, il vice Moreno Moresi, il gm Matteo Peppucci e il ds Davide Turci ma voluto fortemente anche dagli stessi giocatori, come dimostrato dal fatto che ogni componente della rosa ha comprato una quota della società per arrivare al minimo di 200.

La RBR comprende varie società del circondario che hanno deciso di aderire a questo progetto, tra cui anche la Pallacanestro Titano. Davanti ai suoi nuovi tifosi, la RBR ha presentato il proprio roster, giustamente mixato tra giocatori giovani, tra cui ben 3 millennials, e di esperienza, primo su tutti il capitano Alberto Saponi. Squadra che sarà guidata da una vecchia volpe e una vecchia conoscenza del basket riminese, Massimo Bernardi, che preferisce non dare giudizi affrettati sugli obiettivi per questa stagione.



Esordio in campionato previsto il 6 settembre ad Anzola dell'Emilia, con i ragazzi che si stanno allenando duramente per arrivare pronti alla prima di Serie C Gold, campionato che vedrà impegnata pure l’altra squadra storica di Rimini, i Crabs, per un derby tutto nuovo e tutto da gustare.



Tanta corsa in questi primi giorni per i biancorossi e anche qualche amichevole per apprendere al meglio gli schemi voluti da Coach Bernardi.

Territorio, Passione, Identità: sono queste le tre parole chiave di RBR. La volontà è quella di riempire ancora una volta il Flaminio, magari a suon di vittorie, e riportare il basket riminese ai fasti di un tempo.



Alessandro Ciacci



