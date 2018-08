Pallacanestro Titano, Zanotti e Padovano aggregati al roster

Il primo arriva dalla Fiorita, per il secondo si tratta di una conferma.

Un ritorno e una conferma per la Pallacanestro Titano, entrambe nel reparto-ali. Si tratta di Enrico Zanotti e Michele Padovano, che vanno a rimpolpare il roster per la C Silver. Il classe '90 Zanotti l'anno scorso era in Promozione con La Fiorita, ma è un prodotto delle giovanili dei Titans e ha militato stabilmente in prima squadra - salvo una parentesi di un anno all'Artusiana Forlimpopoli - dal 2008 al 2014. Il classe '98 Padovano invece è alla sua seconda stagione in biancazzurro.