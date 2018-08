Comics Run: Michele Agostini e Camila Campanhola i vincitori

Gli organizzatori hanno atteso. Sembrava imminente la decisione di rinviare tutto con il diluvio che imperversava. Una cinquantina di temerari sono rimasti in attesa delle decisioni dei giudici che senza timori, un po' d'acqua non ha mai fatto male a nessuno, hanno dato l'ok e dunque semaforo verde alla terza edizione della corsa per runner professionisti, o semplici appassionati accanto ai fumetti. Perchè accanto ai fumetti? Perchè anche quest'anno le vie del centro storico di San Marino si sono popolate di personaggi dei cartoni animati, capitanati da Lupin III e la sua banda. Le avverse condizioni climatiche, purtroppo hanno tenuto sotto coperta, i tantissimi che al contrario hanno affollato le precedenti due edizioni. Tantè a vincere per il terzo anno consecutivo, pioggia o sole, per lui non fa differenza è stato come il sammarinese Michele Agostini che in poco più di 30 minuti ha chiuso gli 8 chilometri complessivi di un percorso, sali-scendi, reso ancora più impegnativo dal fango e dall'acqua. L'unico che è riuscito a tenere il suo passo, si fa per dire, Roberto Pazzaglia arrivato a circa 90 secondi da Agostini. Terzo Francesco Perlini Cinque le donne in gara, miglior performance femminile quella della brasiliana Camila Campanhola, prima tra le donne e quinta assoluta.

Lorenzo Giardi