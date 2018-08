RBR Rimini, le interviste al vicepresdiente Maresi e al coach Bernardi

Maresi: "Idea che nasce dalla passione per questo sport", Bernardi: "Roster di qualità, l'obiettivo è creare una squadra che faccia appassionare i tifosi"

Al termine del primo raduno ufficiale della neonata RBR Rimini, il vicepresidente dei biancorossi Moreno Maresi spiega come è nato e strutturato il progetto mettendo al primo posto la passione per il basket.

Massimo Bernardi, coach della RBR, si concentra più sul campo ammettendo di avere un roster di qualità e composto da veri giocatori anche se non si sbilancia sugli obiettivi stagionali, limitandosi a dire che "prima di tutto dobbiamo essere una squadra".



AC