Sport e spettacolo, arriva Special Olympics Small Nation Football Tournament

Dejan Stankovic sarà presente alla Cerimonia di Apertura

Dal successo della Special Cup nasce la Special Olympics Small Nation Tournament. Da Cipro, Estonia, Gibilterra, Isola di Man, Liechtenstein, Malta, Monaco, Montenegro a sfidare il Team Special di San Marino.



Per la Federazione Sport Speciali è un sogno che si avvera. Appuntamento a Montecchio dove saranno allestiti all'interno dello stadio due campi di calcio a 5. Sport, spettacolo, cultura e integrazione. Si comincia venerdì 31 alle 18,30 con la Cerimonia a Fonte dell'Ovo animata dai Balestrieri alla presenza dei Capi di Stato e dalle massime autorità sportive. La Federcalcio da sempre in prima linea offre supporto economico e logistico alla manifestazione. Sabato giorno di torneo con squadre divise in 2 gironi per una grande prima volta. Con l'auspicio che diventa obiettivo, quello di aver dato il via ad un torneo itinerante organizzato ogni anno da un Paese diverso.



E quest'anno da festeggiare c'è anche una ricorrenza particolare. I 50 anni degli Special Olympics



Sentiamo Filiberto Felici Presidente Fsss, Alessandro Giaquinto, Vice presidente Fsgc, Barbara Frisoni, Pres. Special Olympics San Marino