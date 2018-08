Baseball: la finale è Bologna - Parma

I ducali passano allo stadio dei Pirati e vincono la "bella" per 2 a 1

Gara5 di semifinale saluta la vittoria esterna per 2-1 del Parma che scuce lo scudetto dal petto di Rimini e torna in finale con Bologna per la replica di quella che valse la stella ai ducali nel 2010. L’ultima semifinale del 2018 è ricca di colpi di scena e di occasioni sprecate da entrambe le parti: paradossalmente, fra basi piene, corridori rimasti in base, doppi giochi e un consistente numero di valide da entrambe le parti, sono due fuoricampo da 1 punto e un lancio pazzo a premiare gli emiliani. Appuntamento ora per il fine settimana con la serie che inizierà venerdì 31 agosto a partire dalle 20.30. Di seguito la serie completa della finale scudetto:



gara1 venerdì 31 agosto

gara2 sabato 1 settembre

gara3 martedì 4 settembre

gara4 mercoledì 5 settembre (eventuale)

gara5 sabato 8 settembre (eventuale)



Tutte le partite inizieranno alle 20:30 e saranno trasmesse in diretta da San Marino RTV.