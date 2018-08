All'Europeo di Tiro con l'Arco brilla Jacopo Forlani

Le immagini arrivano dalla Polonia, da Legnica, dove è il corso il Campionato Europeo di Tiro con l'Arco. A rappresentare San Marino, guidati dal Commissario Tecnico Filippo Clini ci sono Emanuele Guidi e Jacopo Forlani. Ed è proprio quello del giovane Forlani il nome nuovo dell'Arco Olimpico Sammarinese.



Dopo una buona seconda parte di qualifica, Jacopo ha vinto contro pronostico la sfida di primo turno dimostrando grande carattere. Sotto per 2-0 ha prima rimontato e poi superato il bielorusso Prilepov per 6-4. La corsa del sammarinese si è fermata al secondo turno dopo una dura battaglia contro l'altro bielorusso Liaushev. Emanuele Guidi dopo essere riuscito a rientrare ai 48esimi di finale si è trovato di fronte il campione uscente, il francese Jean-Charles Valladont, che si è imposto con un secco 6-0. Gli atleti sammarinesi saranno nuovamente impegnati venerdì nel Torneo che assegna le carte per la partecipazione ai Giochi Europei di Minsk 2019.