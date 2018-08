Ciclismo: Pantani ricordato 20 anni dopo doppietta Giro-Tour

La 'sua' Cesenatico ricorda l'1 e il 2 settembre Marco Pantani, morto il 14 febbraio 2004 in un residence di Rimini, vent'anni dopo la storica duplice vittoria al Giro d'Italia e al Tour de France, riproponendo la 'Notte Gialla' e la Gran Fondo intitolata al Pirata.



La 'Notte Gialla', in programma sabato dalle 21.30 in piazza Costa, sarà una festa aperta a tutti, con ospiti, musica e intrattenimento. Interverranno campioni e amici che hanno condiviso con Pantani importanti momenti della carriera, tra cui i vecchi compagni di squadra della Mercatone Uno, e si esibiranno, tra gli altri, Andrea Mingardi e Barbara Cola. Sempre sabato, alle 17 al Romagna Shopping Valley di Savignano, il giornalista Davide De Zan presenterà il suo libro 'Pedala', ripercorrendo le tappe di una lunga amicizia con Pantani e la sua famiglia: è annunciata anche la presenza della madre del Pirata, Tonina Belletti.