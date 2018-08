Al Trofeo Titano l'Olimpus fa il pieno di medaglie

Il Trofeo Titano è tornato. La manifestazione organizzata dalla Olimpus fa quest'anno parte della rassegna Play DJ San Marino regala gare e tempi interessanti. Nei 100 metri ad esempio Francesco Molinari e lo junior Fabio Yebarth fanno segnare lo stesso tempo 11.02, mentre nei 200 è Davide Balducci pure lui della Olimpus secondo in 22.45.



Vittoria tutta sammarinese nei 5000 metri con Matteo Felici (Olimpus) in 16.27.88. Reduce dai Campionato Europei di Berlino dove non era riuscito a brillare, torna sui suoi livelli Andrea Ercolani Volta, 53.00 a chiudere i 400 ostacoli. La 4x100 Olimpus (Molinari-Gasperoni-Balducci-Sansovini) corre in 42.42.



Emanuele Verni della Polisportiva Consolini vince il Salto in Alto con 1,80, bella la misura (18,84) con cui Sebastiano Bianchetti delle Fiamme Oro si impone nel Peso. Tra le donne della velocità, i 100 metri sono della faentina Stefania Di Cuonzo, nei 200 vinti da Anna Cavalieri della Fratellanza brilla la junior Rebecca Guidi con 27.04.



Bene San Marino nei salti. L'Alto lo vince Melissa Michelotti con i colori dell'Atletico Fermo, nell'Asta ennesimo successo della Olimpus con Martina Muraccini.

Interessante il 9.48 con il quale il Cadetto Davide Davosi del Gpa San Marino ha vinto gli 80 metri.



r.c.