Baseball giovanile: soddisfazioni da Under12 e Under 15

Il traguardo è storico e la soddisfazione è tanta per la FSBS e per tutto il mondo del batti e corri sammarinese. Il motivo arriva dai piccoli atleti del settore giovanile, che ieri erano impegnati in importanti appuntamenti di playoff, andati tutti alla grande. Le squadre Under 12 e Under 15 giocavano i sedicesimi di finale e hanno vinto tutte le partite dei rispettivi concentramenti, qualificandosi così per gli ottavi. Un risultato di grande prestigio.

Andiamo con ordine. Il concentramento Under 15 si giocava in casa, a Serravalle, e San Marino ha vinto prima con Macerata (11-1, lanciatori Beccari e Casadei) e poi con Staranzano 1-0 (lanciatore Ercolani). Sono risultati che mandano i nostri Under 15 dritto negli ottavi di finale, da giocarsi sabato prossimo sempre a Serravalle.

Gli Under 12 erano invece in trasferta, ma se la sono cavati alla grande anche loro. A Macerata, prima i nostri hanno battuto i padroni di casa col punteggio di 4-3 (Guidi, Colombini e Baldacci), poi hanno avuto la meglio in maniera più agevole del Teramo con il risultato di 9-0 (lanciatori Miele e Mancini).