Pallacanestro Titano, Padovano: "L'obiettivo è far crescere i giovani prospetti sammarinesi"

Nella splendida cornice dell'Atlante Shopping Center, è stata presentata la nuova Pallacanestro Titano che parteciperà al prossimo campionato di Serie C Silver, dopo la retrocessione dello scorso anno.



Un roster molto giovane, composto quasi interamente da sammarinesi. Il nuovo coach, Massimo Padovano, già allenatore della Nazionale Sammarinese, vuole ripartire proprio da loro. L'importante non è centrare la promozione ma aiutare questi ragazzi a crescere, per loro e per l'intero movimento cestistico della Repubblica.



AC