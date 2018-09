Special Olympics Football Tournament, San Marino vince l'argento

Grande successo per la “Special Olympics Small Nations Football Tournament”, il torneo di calcio a 5 unificato dedicato ai Piccoli Stati che si è giocato in questi giorni a Montecchio.

Le 9 squadre sono state divise in due diversi gironi, per garantire l'agonismo tra squadre di pari abilità, e poi si è concluso con le finali per il primo posto e per il terzo posto.



Nel Girone delle squadre meno esperte, San Marino ha conquistato una bella medaglia d'argento cedendo solo all'Isola di Man in finale.

Nel girone delle formazioni più virtuose, l'oro è andato a Montenegro che ha superato nella finalissima Monaco. Gibilterra invece ha vinto il terzo e quarto posto contro il Liechtestein.



La riuscita in pieno della competizione è anche dimostrata dal fatto che Malta si è candidata per ripetere questo torneo, riservato ai Piccoli Stati, nel 2020. In più, gli Special Olympics di San Marino saranno impegnati il prossimo anno ai Mondiali in programma ad Abu Dhabi.



Nel comunicato, inoltre, si legge che "il Presidente FSSS Filiberto Felici ed il Presidente FSGC Marco Tura ringraziano tutti i volontari ed i dirigenti di Special Olympics San Marino e della Feder. Calcio che negli ultimi mesi hanno lavorato così duro per non lasciare nulla al caso e soprattutto per fare in modo che le squadre straniere si trovassero a proprio agio nella nostra piccola Repubblica.

Barbara Frisoni, Presidente della Società Sportiva Special Olympics San Marino, si congratula vivamente con tutti gli operativi ed i volontari che anche in questo caso hanno dedicato, senza risparmiarsi, il loro prezioso tempo a questo evento.

Special Cup 2018, davvero un esempio di eccellente organizzazione finalizzata alla realizzazione di un messaggio che la UEFA ha voluto portare anche a San Marino, ovvero: RESPECT".



AC