Tiro a Volo: lo spagnolo Fernández è campione del mondo

In finale ha battuto lo slovacco Varga, bissando il successo ottenuto nel 2010

Lo spagnolo Alberto Fernández ha eguagliato il record del mondo, con 48 piattelli colpiti su 50.

Il sammarinese Gian Marco Berti che nella prima giornata aveva colpito 70 piattelli su 75, ha chiuso il mondiale al 54esimo posto con il punteggio di 116 su 125. Quattro piattelli in meno per Mirko Ottaviani che con 112 si è classificato all'ottantasettesimo posto assoluto. Dopodomani la gara femminile con Alessandra Perilli tra le favorite per la vittoria finale.