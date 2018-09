Baseball: Gara3 a Parma, Bologna a un passo dal titolo

Diretta streaming dalle 20.30

La finale scudetto di Serie A1 si sposta al "Nino Cavalli" di Parma. Si riparte dal 2-0 a favore della UnipolSai Bologna, vittoriosa in casa nelle prime due sfide per 14-1 e 10-3. Gara 3 si giocherà questa sera con diretta streaming sul nostro sito dalle ore 20:30 e per il ParmaClima sarà obbligatorio vincere per allungare la serie e portarla all'eventuale gara 4 che andrebbe in scena domani.



Intanto per il raduno della Nazionale Italiana che avrà luogo a Roma dall’11 al 14 settembre prossimi, lo staff tecnico azzurro ha chiamato sei tesserati della T&A San Marino. Il raduno, programmato in preparazione del Super Six, vede tra i suoi convocati Chris Colabello, Ludovico Coveri, Alessandro Maestri e Mattia Reginato, più anche Valerio Simone e Carlo Teran, tesserati col San Marino Baseball.