Baseball. La Fortitudo Bologna è Campione d'Italia

Dopo undici inning in gara-quattro, la Fortitudo Bologna vince ai supplementari nella finale di Serie A1 contro il Parmaclima per 4-3. Si tratta dell'undicesimo scudetto per l'Unipolsai, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Una squadra che ha dominato l'intero campionato, con solo tre sconfitte in tutta la stagione. Buona partita per il Parma che ha comunque fatto sudare la vittoria ai bolognesi.