Baseball: Parma vince gara-3 e riapre i giochi

I ducali, in casa, dilagano e si impongono in gara-3 per 9-0: questa sera possono pareggiare il conto, nuovamente davanti al proprio pubblico. In caso di sconfitta, lo scudetto sarà assegnato al Bologna. Fondamentale Eryl Casanova, cubano, al quarto successo su quattro: riapre una serie che sembrava chiusa. Il Parma da rassegnato si risveglia ed infligge una piccola lezione al Bologna, arrivato per chiudere i conti al Cavalli di Parma. Questa sera si giocherà gara-4: resta al Bologna il doppio vantaggio, nella serie e nell’ipotesi di gara-5 da giocare in casa.