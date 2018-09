Atletica in lutto per la morte di Enzo De Luigi, il cordoglio Fsal

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera esprime le sue più sentite condoglianze per la scomparsa di Enzo De Luigi, padre del Presidente Federale Daniele De Luigi e della Presidente dell’Olimpus San Marino Atletica Simona De Luigi.



Enzo De Luigi è stato tra i principali protagonisti della storia dell’atletica sammarinese. "Era un autentico appassionato - scrive la Federazione - In oltre 40 anni di attività ha contribuito fattivamente alla crescita dell'atletica bianco-azzurra supportando, anche a livello economico, la FSAL e l'Olimpus San Marino Atletica".



La Federazione lo ricorda come amante dell’atletica: "La corsa era la sua filosofia di vita, come raccontò in un’intervista a Fixing "La corsa, lo sport apparentemente più semplice ed economico, con un paio di scarpe lo puoi fare ovunque e accompagna la mia vita da oltre 40 anni. Le regole basiche che servono per praticarlo? Sacrificio, determinazione, forza di volontà per andare oltre, per superare il limite conosciuto. Regole che ho applicato anche in tutte le mie avventure imprenditoriali".