Baseball: vittoria di San Marino su Pesaro, 14-3 negli ottavi del Campionato Italiano U15

In scena sul diamante di Serravalle uno dei triangolari che vale come ottavo di finale del campionato italiano under 15. Si e' conclusa la prima sfida tra San Marino e Pesaro con i biancazzurri vincitori per 14 a 3. Nel girone anche San Martino Bonalbergo. La vincente accederà ai quarti di finale.



