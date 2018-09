Us Open: Del Potro ko, terzo titolo per Djokovic

Novak Djokovic batte 6-3 7-6(4) 6-3 Juan Martin del Potro e vince il suo terzo titolo degli Us Open.

Per il 31enne serbo attuale n.6 al mondo è il quattordicesimo Slam vinto, il secondo di fila dopo Wimbledon. Il 29enne argentino n.3 in Atp rimane invece con un solo titolo del Grande Slam, quello degli Us Open del 2009 vinti contro Roger Federer.