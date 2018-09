Vela: Città vince ancora la Regata dei Castelli

Partiva da defender, si è confermato campione. Il Castello di Città bissa il successo dello scorso anno e conquista la seconda vittoria nella Regata dei Castelli. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che si sono dati appuntamento nelle acque di Rimini per conquistare il trofeo 2018. Organizzazione impeccabile dell'Yachting Club San Marino e della Federazione Sammarinese Vela favorita anche dalle buone condizioni meteo. Due prove, che hanno visto sempre Città concludere al primo posto e conquistare la Regata 2018. Decisamente avvincente la prima prova favorita dalla presenza di vento a 10 nodi, poi calato nel corso della giornata. Sfortunata la gara di Serravalle, che nella prima prova ha rotto il timone. L'intervento dell'organizzazione ha permesso la sostituzione dell'imbarcazione con una di riserva. Serravalle è tornato in acqua per la seconda prova potendo così concludere la Regata. Un aspetto non di poco conto, che ha portato l'organizzazione a decidere di valutare di inserire nel regolamento la possibilità di dotare la regata di un'imbarcazione di scorta per le prossime edizioni sull'esperienza di quest'anno. Podio praticamente confermato, rispetto al 2017, con vittoria di Città, che nell'albo d'oro raggiunge Serravalle. Si scambiano le posizioni Fiorentino, quest'anno secondo, e Domagnano. Al timone per Città ancora Tommaso Valentini. Per gli altri due Castelli, Federico Chiari e Matteo Santi. Vista l'ottima partecipazione si pensa già all'edizione 2019 quando Città rimetterà in palio il trofeo.



Elia Gorini