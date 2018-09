Volley: parte bene l'Italia, 3 a 0 sul Giappone

Un Foro Italico vestito a festa per l'esordio dell'Italia nel Mondiale di pallavolo e con la griffe del Quirinale. Non poteva esserci prologo migliore per l'Italvolley nel torneo iridato, che ha preso il via a Roma nella suggestiva cornice del 'Centrale' del Coni e che ha salutato anche una prima assoluta nella storia della pallavolo azzurra: la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha assistito all'esordio vittorioso dei ragazzi di Blengini sul Giappone, schiacciato 3-0 (25-20 25-21 25-23).