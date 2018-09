Il Nuoto sammarinese verso le Olimpiadi Giovanili

Sullo sfondo ci sono due valige da fare. Le preparano Arianna Valloni e Raffaele Tamagnini in procinto di partecipare alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Un estate in vasca per i nazionali sammarinesi, un gruppo molto giovane che pensa già ai Giochi dei Piccoli Stati di Montenegro 2019.



Nel servizio l'intervista a Luca Corsetti, direttore tecnico della Nazionale Sammarinese Nuoto