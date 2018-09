Pallavolo: Mondiali; per Italia c'è l'insidia Anastasi

Al Mandela Forum di Firenze l'Italia del ct Gianlorenzo Blengini affronterà il Belgio nella seconda giornata del Pool A dei mondiali di pallavolo. Una gara non facile ma che l'Italia dopo l'esordio vincente al Foro Italico con il Giappone, vuole vincere. "Mentalmente si è visto che siamo molto carichi e determinati nell'obiettivo che abbiamo. A livello fisico tutti noi siamo pronti a rendere al meglio in questa manifestazione", dice uno tra i protagonisti più attesi in casa azzurra, lo schiacciatore Filippo Lanza.