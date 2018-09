Davis, Croazia e Francia a un passo dalla finale

Croazia e Francia sono vicinissime all'ultima finale di Davis prima della rivoluzione. A Zara Marin Cilic che è ormai una sicurezza supera Tiafoe in tre set. Non è stata una partita scontata anche se dopo 2 set chiusi 6-1 6-3 con l'americano che di fatto non riusciva a rispondere poteva sembrarlo. Nel terzo invece il calo del croato, meno incisivo al servizio ha equilibrato una situazione che è protratta fino al tie break. Se nel corso del set era stato proprio Tiafoe ad avere le occasioni migliori, ma una volta arrivati il tiebreak, la giovanissima stella del tennis americano ha ceduto a Cilic i punti importanti e dunque 6-1 6-3 7-6 Croazia. Il 2-0 con vista finale arriva per mano di Borna Coric: 6-4 7-6 6-3 a Steve Johnson. Il remake di un match già visto al Roland Garros e per lo più sulla stessa superficie non porta novità sostanziali, con l'americano aggrappato più ai passaggi a vuoto dell'avversario che ad altro.

Anche la Francia si è portata sul 2-0 contro la Spagna al termine della prima giornata: Benoit Paire ha battuto in tre set Pablo Carrena Busta arresosi senza colpo ferire in meno di 2 ore: 7-5 6-1 6-0. Lo spagnolo è rimasto in gara fino al vantaggio per 5-3 nel primo set, poi, a causa di un piccolo problema fisico, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ha subito un parziale di 16 giochi a 1. Nel secondo match Lucas Pouille già eroe a Genova nei quarti contro l’Italia dopo quasi 4 ore di gioco ha superato un irriducibile Roberto Bautista Agut al quinto set. Mahut e Benneteau già oggi chiudere contro Feliciano Lopez e Granollers. L’impressione è che la Francia sia arrivata in condizioni generali migliori e che questa Spagna, nonostante il tempo che passa, non possa fare a meno di Rafa Nadal.