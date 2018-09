Moscon rientra e vince la Coppa Agostoni

Carico e in grande condizione, per Gianni Moscon il rientro si trasforma in trionfo. Con un attacco sul Colle Brianza a 55 chilometri dall'arrivo l'atleta del team Sky manda segnali in chiave azzurra, tanto che il solo Damiano Caruso che della nazionale potrebbe essere il capitano, è in grado di tenere il passo.



Al termine del circuito comprendente il Lissolo si è formato un terzetto al comando, comprendente anche Angel Madrazo, ultimo sopravvissuto della fuga di giornata. Gruppo frantumato, solo 12 inseguitori restano a tiro degli attaccanti: tra questi, un bravissimo Rein Taaramae allunga da solo e riesce a riportarsi sulla testa, per poi allungare con Moscon a 7 km dall’arrivo. Ma nulla può allo sprint contro l’uomo del Team Sky che vince nettamente, conquista il primo successo stagionale e dà un chiaro segnale a 2 settimane da Innsbruck. Terzo posto per Enrico Gasparotto della Bahrain-Merida. Moscon ha vinto la 72esima edizione della Coppa Agostoni, prima prova del Trittico Lombardo che proseguirà, domani, con la Coppa Bernocchi a Legnano, e si concluderà il 9 ottobre a Varese con la Tre Valli Varesine che anticipa di quattro giorni il Giro di Lombardia.