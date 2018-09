Judo: San Marino vince il Trofeo "Roberto Hatfull"

La seconda edizione del Trofeo di Judo intitolato al maestro Roberto Hatfull va ai padroni di casa di San Marino. La gara a squadre miste composta da 6 atleti ha visto i biancoazzurri sfidare la squadra dell'Emilia Romagna che si era aggiudicata la prima edizione. Un torneo di altissimo livello per intensità e componenti tecniche proposte dagli atleti in gara alla palestra Acquaviva Hall. A difendere i colori di San Marino in campo maschile: Paolo Persoglia, Filippo D'Angelo e Francesco Casadei Valentini. A comporre la squadra anche tre ragazze della vicina regione Marche. Ottima la prova dei Titani che hanno vinto tutti e tre i rispettivi incontri disputati. Il torneo era strutturato al meglio delle tre manche. Nella prima, Emilia Romagna e San Marino hanno concluso sul 3-3, con vantaggio assegnato all'Emilia Romagna per il maggior numero di punto messi a segno. Nella seconda manche è stato San Marino a imporsi per 4-2. Nella terza, decisiva per la vittoria del Trofeo, è stato necessario disputare il golden scorer che ha visto Paolo Persoglia ribaltare con un guizzo finale, un combattimento che stava vedendo il sammarinese cedere all'avversario. San Marino vince dunque un torneo di ottimo livello utile anche in vista delle Olimpiadi di Tokio 2020 quando debutterà il torneo misto di judo.



Elia Gorini