Corsa in montagna: bene gli atleti sammarinesi

Buona prova della nazionale sammarinese alla 34esima edizione del World Mountain Running Championship, ad Andorra. La squadra, accompagnata dal Segretario generale della FSAL Cristina Carattoni, ha conquistato il 25esimo posto nella classifica per nazioni.



Il primo dei sammarinesi è stato Stefano Ridolfi che si è classificato al 92esimo posto. Stefano, classe 1966, era l’unico atleta over50 in gara ma non se né accorto nessuno. Molto bene anche Michele Agostini che ha conquistato il 97esimo posto precedendo di poco Lorenzo Bugli, un giovane con ottime potenzialità.