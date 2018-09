Bocce: agli Europei anche San Marino

San Marino a Sondrio per partecipare agli Europei femminili di bocce. A guidae la delegazione del Titano Claudio Gasperoni e il ct Giorgio Giommi. La squadra è composta da Anna Ciucci, Eliana Peverani, Paola Carinato e Stella Paoletti per gli under 23.