Equitazione, Lonfernini vince la categoria CNC1 Nazionale

Per lui anche un secondo posto nel Regionale Emilia Romagna. Bene anche la Vincenzi, terza nella Cat 2A regionale.

Weekend ricco di soddisfazioni per il cavaliere del Centro Equestre Valgiurata Tommaso Lonfernini, che in sella al suo Olly's Prinz ha vinto la Categoria CNC1 del Campionato Nazionale, nel quale è stato premiato anche per il miglior cross, e si è classificato al secondo posto nel Campionato regionale Emilia Romagna, staccato di un solo punto dal primo classificato. Bene anche la giovane amazzone Valentina Vincenzi, terza nel campionato regionale nella Categoria 2A e sesta nel Nazionale insieme al suo pony Mooby.