Bocce, agli Europei Femminile prime gare per San Marino

Tra le senior, il trio Ciucci-Carinato-Peverani ha perso dalla Svizzera e battuto 3-0 la Lettonia, nell'U23 Paoletti ha vinto con la Slovacchia e ceduto a Svizzera e Turchia.

Prime partite e prime vittorie per la Nazionale femminile di Bocce di San Marino, impegnata negli Europei a Sondrio. Nella categoria Senior, le biancazzurre Carinato, Peverani e Ciucci hanno ceduto 3-0 alla Svizzera, per poi imporsi col medesimo risultato sulla Lettonia. Ogni partita si compone di tre gare: terna, individuale (nella quale gioca Ciucci) e di coppia (Carinato/Peverani). Alle 19 le biancazzurre affrontano la Turchia, mentre domani se la vedranno con l'Ungheria per l'ultima gara del Girone a 5, con le prime due che accedono alle semifinali.



Nell'individuale Under 23 invece Paoletti ha perso con le rappresentanti di Svizzera e Turchia, salvo poi battere 12-10 la Slovacchia. Domani invece affronterà Ungheria e Italia per le ultime gare del Girone, che in questo caso è unico e composto da 6 squadre: le ultime due sono eliminate e le altre si incrociano nuovamente per le semifinali.