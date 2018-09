Pallavolo: Italia - Slovenia 3-1 e ora si va a Milano

Ai Mondiali l'Italia chiude girone a punteggio pieno

Pokerissimo azzurro. Dopo Giappone, Belgio, Argentina, Repubblica Dominicana, l'Italia di Gianlorenzo Blengini batte anche la Slovenia per 3-1 (23-25, 25-19, 25-13, 25-18, in 2h04') e conclude il girone della Poule A al primo posto, a punteggio pieno. Un risultato prezioso perché, nella seconda fase, i punti conquistati nel Mandela Forum a Firenze, sempre sold-out e ieri con oltre 7.500 tifosi a trascinare gli azzurri, saranno molto utili e importanti per il proseguo del Mondiale di Pallavolo. Da venerdì l'Italia sarà impegnata a Milano per la seconda fase: nel proprio girone affronterà Olanda, Finlandia e Russia.