VL Pesaro, Ario Costa: "Vogliamo regalare soddisfazioni ai tifosi"

La VL Pesaro prosegue la preparazione in vista del campionato di serie A, al via domenica 7 ottobre. L'obiettivo resta la salvezza - ha dichiarato ai nostri microfoni il presidente Ario Costa - cercando di soffrire meno degli ultimi anni e possibilmente far divertire i nostri tifosi.



Nel video l'intervista