Europei arco: Bartolini è 18', ko per soli 3 punti

A Goteborg, in Svezia si ferma alla fase finale l'avventura di Marino Bartolini nella gara di arco istintivo. L'arciere sammarinese era riuscito a superare la fase di qualificazione e rientrare nei migliori 22. Nella sfida contro lo spagnolo Remesal, il portacolori del Titano si è dovuto arrendere per soli 3 punti conclude l'europeo in 18' posizione assoluta.



e.g.