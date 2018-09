Bocce: quinto posto per San Marino agli Europei Femminili

La squadra sammarinese, formata da Ciucci, Carinato, Peverani e Paoletti ha battuto prima l'Ungheria per 3 a 0 e poi con lo stesso punteggio la corazzata Russia. Un doppio successo che ha permesso alle sammarinesi di ottenere un risultato di prestigio anche se aumenta il rammarico per la sconfitta di un solo punto con la Turchia, che ha estromesso la Nazionale del Titano dalla lotta per le medaglie. Un podio che per le sammarinesi arriverà sicuramente dalle gare individuali. Anna Ciucci è in semifinale nel torneo Senior cosi come Stella Paoletti che nella categoria Under 23, affronterà la pesarese Flavia Morelli .