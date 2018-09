Pallavolo: l'Italia travolge la Finlandia e ipoteca la Final Six

L'ItalVolley dà spettacolo e centra la sesta vittoria consecutiva al Mondiale di casa: liquida la Finlandia con un secco 3-0 (25-20, 25-18, 25-16) ed infiamma un Forum di Assago gremito fino all'ultimo posto e vestito di tricolore. Con questo successo gli azzurri ipotecano la tanto attesa qualificazione alla Final Six. Basterà un punto oggi contro la Russia, oppure una vittoria contro l'Olanda domenica per staccare il pass per Torino.