Vent'anni di Sportinfiera, la novità è Giocatletica

La gara tra scuole medie si aggiunge al confermato GiocoSport, per una rassegna nella quale agonismo e gioco sono sempre più uniti.

20 anni e non sentirli. Sportinfiera si avvia a chiudere la sua seconda decade e, per l'occasione, prosegue nel suo continuo rinnovamento. Giocosport, novità del 2017 volta ad abbinare al divertimento un po' di sano agonismo, ha funzionato ed è confermato. Adesso però ad affiancarlo c'è anche Giocatletica, dedicata ai ragazzi delle medie e spiegato loro durante la cerimonia di apertura da alcuni dei principali protagonisti dell'atletica biancazzurra.



Atletica che – con la sua corsa – è un po' la base di ogni sport e dello stile di vita sano, ed è presente in varie salse in questo Sportinfiera 2018. Torna infatti

la corsa campestre – domenica mattina in un percorso in mezzo ai pini marittimi circostanti il Multieventi, lungo il quale, nel pomeriggio, gareggeranno le mountain bike – e la sfida sui 60 metri per decretare il ragazzo e la ragazza più veloce di San Marino. Sono 17 invece le Federazioni aderenti a GiocoSport, aperto a medie ed elementari e diviso in quattro aree - destrezza, rapidità, forza e precisione – i cui vincitori saranno premiati domenica alle 18.



Nel servizio, Andrea Benvenuti, membro della Commissione Tecnica del CONS, spiega il funzionamento di GiocAtletica.