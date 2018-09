Con Ballerini trionfo Androni-Sidermec al Memorial Pantani

E' il grande giorno dell'Androni-Sidermec, di Davide Ballerini e del patron Pino Buda che nella sua Cesenatico vince il Memorial Pantani. Un successo che porta alla formazione romagnola un buon numero di punti in vista della possibile, probabile a questo punto, wild card per il Giro d'Italia 2019. La testa comunque è al Mondiale, proprio per questo Davide Cassani porta tutta la nazionale azzurra e riceve interessanti e confortanti risposte da Vincenzo Nibali e zero da un Fabio Aru ormai in rottura prolungata e vicino al taglio. In salita invece, sul circuito di Montevecchio, lo squalo attacca più volte e seleziona un gruppetto di 18 che si gioca la corsa. Tra i protagonisti, sempre pensando a Innsbruck, ci sono anche Pellizzotti, Pozzovivo, Bramilla e Cataldo. Non accontentandosi di fare selezione, Nibali riparte a tre chilometri dal traguardo, infiammando i tifosi. Un'azione che potrebbe anche risultare decisiva e che invece muore all'ultimo chilometro. In volata, dunque, successo del comasco Davide Ballerini, 24 anni, alla seconda vittoria da professionista, sul talento francese David Gaudu, e sul regista azzurro Franco Pellizotti, fedelissimo compagno di Nibali alla Bahrain-Merida. Oggi ultima premondiale colTrofeo Matteotti di Pescara: in serata la Nazionale del c.t. Cassani raggiungerà il ritiro di Torbole, sul lago di Garda. Da qui si sposterà in Austria giovedì pomeriggio.



r.c.