Sportinfiera, tutto lo sport sammarinese al Multieventi

Con Giocatletica a fare da principale novità, per Sportinfiera 2018 il San Marino Stadium è quasi tutto dedicato a staffette, salti – in alto e in lungo – e lanci del peso.

A far loro compagnia all'interno del campo ci sono solo gli sport di sabbia, il beach tennis e il beach volley, mentre il piazzale davanti al Multieventi ospita l'universomondo. Pallavolo, pallacanestro, rugby, calcio, il parterre degli sport di squadra è ricco e più rosa di quanto si potrebbe pensare. Non certo una novità per il volley, piacevole scoperta per pallone e, soprattutto, basket, sempre più aperto al gentil sesso anche a San Marino. Lì accanto si boccia, si provano pugni e calci, ci si esercita con la corda e, ovviamente, pedala in bicicletta. All'aria aperta – ma da separatista – pure softball e baseball, che offrono battute accanto al diamante della T&A. Contornato da golf, tiro con l'arco e dallo stand dell'aeronautica, con l'associazione volo libero a incantare i passanti con le sue dimostrazioni.



Entrando nel Multieventi si incappa subito nelle prove di sparo, percorrendo il corridoio invece ecco la più mite pole dance. Da lì basta alzare lo sguardo ed ecco la piscina, dove c'è chi nuota da per sé e chi s'avventura in barca a vela, da buon marinaio d'acqua clorata. In palestra c'è il pienone ad assistere alle lotte marziali, al tennistavolo e ai volteggi della ginnastica artistica. E si volteggia anche ai piani alti, ma coi pattini: roller e quattro ruote non fa differenza, anche se qualche preferenza c'è.



Nel servizio l'intervista a Mirko Zavoli, presidente dell'associazione volo libero San Marino.